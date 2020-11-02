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Прокуратура начала проверку после разрыва трубы на газопроводе в ЯНАО
Фото: twitter.com/emercom_press

Прокуратура начала проверку после разрыва трубы на газопроводе в ЯНАО

Ростислав Зубков

Происшествия

По факту разрыва трубы и пожара на магистральном газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе будет проведена проверка. Об этом региональная природоохранная прокуратура сообщила в понедельник, 2 ноября.

В пресс-службе ведомства пояснили, что ЧП квалифицировали как аварию, которая сопровождалась «выбросом в окружающую среду и горением углеводородного сырья». Эксперты проверят соблюдение требований природоохранного законодательства, а также законов в сфере промышленной безопасности.

В случае необходимости ведомство готово принять меры по пресечению нарушения закона, а также может взыскать компенсацию за ущерб окружающей среде и привлечь виновных к ответственности.

Ранее ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России заявил, что в ночь на 2 ноября на 59-м километре магистрального газопровода Ямбург — Западная граница СССР компании «Газпром трансгаз Югорск» произошел разрыв с последующим возгоранием. При этом никто не пострадал, перебои с поставками ресурсов не наблюдались.

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ПрокуратурапроверкаЯНАО
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