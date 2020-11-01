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Один человек погиб при взрыве в гаражах в Мытищах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Один человек погиб при взрыве в гаражах в Мытищах

Ростислав Зубков

Происшествия

При взрыве в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщила в воскресенье, 1 ноября.

— По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие, — приводит РИА Новости выдержку из заявления ведомства.

По факту происшествия организована проверка. В целях координации действий правоохранителей и сотрудников спецслужб на место ЧП выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в гаражно-строительном кооперативе № 10/2 на улице Попова в Мытищах прогремел взрыв газа. В результате пострадали два человека, пять гаражей оказались повреждены. Взрыв привел к обрушению конструкций на площади 50 квадратных метров. Предположительно, под завалами могут еще находиться люди.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

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