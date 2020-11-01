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Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в челябинской больнице
Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в челябинской больнице

Ростислав Зубков

Происшествия

Дело о взрыве с последующим возгоранием в одной из больниц Челябинска поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

— Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, — указано в сообщении Следкома.

Расследование происшествия продолжается. О том, как продвигается дело, будут докладывать руководителю СК.

В субботу, 31 октября, в челябинской больнице № 2 произошел взрыв баллонов с кислородом. Огнем были охвачены 1-й и 2-й этажи здания. По информации СМИ, два тяжело больных пациента умерли при эвакуации из больницы в Челябинске.

Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС. По факту пожара было возбуждено уголовное дело о халатности.

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