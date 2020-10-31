Уголовное дело возбудили после взрыва баллонов с кислородом в Челябинской больнице

/ Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело возбудили по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении больницы в Челябинске. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в Следственном Управлении СК России по региону.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ ( «Халатность»).

На данный момент специалисты проводят комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также виновных должностных лиц, которые ответственны за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября, из-за взрыва кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов. На месте происшествия работают пожарные.

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