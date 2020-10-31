Прокуратура проверит информацию о гибели двух пациентов после взрыва в челябинской больнице

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту информации о двух пациентах, которые скончались при эвакуации из больницы в Челябинске, где произошел взрыв. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил прокурор области Виталий Лопин.

Он уточнил, что на данный момент сведения о погибших отсутствуют, передает Интерфакс.

По информации СМИ, два тяжело больных пациента умерли при эвакуации из больницы в Челябинске.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября, из-за взрыва кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов. На месте происшествия работают пожарные.

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