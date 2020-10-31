Более 150 человек эвакуировали из здания больницы в Челябинске после взрыва кислородных баллонов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Из челябинской больницы, где произошел взрыв кислородных баллонов, были эвакуированы 150 человек. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Отмечается, что люди размещены в здании стадиона имени Елесиной. Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу № 1, 20 человек — в Областную клиническую больницу № 3, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября, из-за взрыва кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов. На месте происшествия работают пожарные. Сообщается, что пострадавших нет.

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