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Ребенок погиб после взырва боеприпаса в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Ребенок погиб после взырва боеприпаса в Подмосковье

Вероника Кузьминова

Происшествия

Подросток погиб при взрыве боеприпаса в одном из учебных заведений города Лобня. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Московской области во вторник, 20 октября.

14-летний мальчик получил смертельные ранения, как уточняется, из-за «неосторожного обращения с боеприпасами». Областная прокуратура поручила организовать проверку и установить причину случившегося.

Правоохранители рассмотрят, как исполнялось уполномоченными лицами законодательство о несовершеннолетних и об оружии, передает РИА Новости.

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Лобняподростокобнаружение боеприпасов
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