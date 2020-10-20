Ребенок погиб после взырва боеприпаса в Подмосковье

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Подросток погиб при взрыве боеприпаса в одном из учебных заведений города Лобня. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Московской области во вторник, 20 октября.

14-летний мальчик получил смертельные ранения, как уточняется, из-за «неосторожного обращения с боеприпасами». Областная прокуратура поручила организовать проверку и установить причину случившегося.

Правоохранители рассмотрят, как исполнялось уполномоченными лицами законодательство о несовершеннолетних и об оружии, передает РИА Новости.

Читайте также: Уголовное дело возбудили после смерти малолетней девочки в столице