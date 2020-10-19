Уголовное дело возбудили после смерти малолетней девочки в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти ребенка в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел в квартире жилого дома в центре города. На малолетнюю девочку упало сорвавшееся со стены зеркало. Ребенку вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

В настоящее время на месте работают следователи, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

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