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Москвичку, в семье которой жила избитая девочка, отстранили от опекунства
Фото: depositphotos.com

Москвичку, в семье которой жила избитая девочка, отстранили от опекунства

Юлия Захарова

Происшествия

Женщину, в семье которой воспитывалась четырехлетняя девочка, на теле которой обнаружили следы истязаний, отстранили от обязанностей опекуна. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

— За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщина привлечена к административной ответственности. В настоящее время она отстранена от обязанностей опекуна, — отметили в ведомстве.

Правоохранители взяли на контроль соблюдение интересов ребенка и его дальнейшее жизнеустройство. Проверка по данному факту продолжается, говорится на официальном сайте прокуратуры.

Ранее по подозрению в избиении девочки был задержан ее приемный отец.

По информации следователей, 16 октября сотрудники детского сада в районе Лианозово обнаружили на теле четырехлетней воспитанницы множество ссадин. Она рассказала, что повреждения ей нанес приемный родитель. Ребенка госпитализировали.

Управлением Следственного комитета России по Москве было возбуждено уголовное дело. За ситуацией следит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

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