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Материалы дела об истязании пенсионерки в Москве передадут в СК
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Материалы дела об истязании пенсионерки в Москве передадут в СК

Юлия Захарова

Происшествия

Уголовное дело по факту физического насилия по отношению к пожилой жительнице столицы передадут в Следственный комитет. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как уточняется, к правоохранителям обратился внук пострадавшей, заявив об истязании родственницы ее сиделкой. Выяснилось, что женщина также оскорбляла бабушку.

Материалы уголовного дела намерены передать в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются, говорится на официальном сайте СК.

Ранее полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в истязании пенсионерки на западе столицы.

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уголовное деломосковская пенсионеркаГСУ СК РФ
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