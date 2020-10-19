Материалы дела об истязании пенсионерки в Москве передадут в СК

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело по факту физического насилия по отношению к пожилой жительнице столицы передадут в Следственный комитет. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как уточняется, к правоохранителям обратился внук пострадавшей, заявив об истязании родственницы ее сиделкой. Выяснилось, что женщина также оскорбляла бабушку.

Материалы уголовного дела намерены передать в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются, говорится на официальном сайте СК.

Ранее полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в истязании пенсионерки на западе столицы.

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