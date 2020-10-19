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Полицейские задержали в Москве сиделку по подозрению в истязании пенсионерки
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Полицейские задержали в Москве сиделку по подозрению в истязании пенсионерки

Вероника Кузьминова

Происшествия

Полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в истязании пенсионерки на западе столицы. Об этом сообщает в понедельник, 19 октября, «МВД Медиа».

К правоохранителям с заявлением обратился 50-летний мужчина. Он предположил, что его 90-летняя мать подвергается насилию. В качестве подозреваемой он назвал сиделку. Полицейские проверили информацию.

— Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи, — приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк на сайте «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». Женщина, работавшая сиделкой, задержана.

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ЗАОистязаниясиделка
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