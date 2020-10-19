Москвич предстанет перед судом за порчу вагонов метро

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В Москве 22-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в порче вагонов метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене в понедельник, 19 октября.

По данным ведомства, подозреваемого в совершении актов вандализма задержали в июне 2020 года. Установлено, что злоумышленник на протяжении года проникал на огражденную территорию в тоннели и электродепо, где наносил рисунки и надписи на вагоны метро.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». На данный момент доказана причастность обвиняемого к девяти случаям вандализма. Ущерб составил 74 тысячи рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.

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