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Суд арестовал врача, выдавшего справки нижегородскому стрелку
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд арестовал врача, выдавшего справки нижегородскому стрелку

Ростислав Зубков

Закон

Врач, выдавший нижегородскому стрелку Даниилу Монахову справки, с помощью которых он получил оружие, арестован. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции региона.

По его данным, специалист проходит по статье УК РФ «Халатность».

Ранее следствие выяснило, что в феврале 2019 года сотрудники школы, где учился подозреваемый в стрельбе, заметили в его соцсетях информацию, которая говорила о его приверженности к деструктивной деятельности. Эти данные были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону. Помимо этого, молодой человек посещал врача в связи с депрессией. Ничего из этого, однако, не помешало ему получить разрешение на ношение оружия.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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