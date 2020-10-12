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Очевидица стрельбы под Нижним Новгородом раскрыла детали происшествия
Фото: АГН «Москва»

Очевидица стрельбы под Нижним Новгородом раскрыла детали происшествия

Татьяна Плотникова

Происшествия

Жительница поселка Большеорловский Нижегородской области, где произошла стрельба, рассказала о подробностях случившегося.

По словам очевидицы, она живет по соседству с бабушкой подозреваемого в стрельбе и приехала в автобусе, «как раз когда все это началось».

— Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба, — рассказала женщина.

После выстрелов бабушка подозреваемого упала, затем нападавший выстрелил в мужчину, отметила свидетельница событий. Со слов других очевидцев она сообщила, что подозреваемый обстреливал также автобус.

Женщина также рассказала, что подозреваемый в стрельбе был «нормальный», а семью она считает «очень порядочной».

— Семья в Нижнем Новгороде проживала. Вот с отцом приезжал на выходной, — отметила соседка в разговоре с телеканалом «360».

Напомним, 12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу по людям. В результате трагедии три человека погибли, еще трое граждан получили ранения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в стрельбе 18-летний парень скрылся в лесу, полиция в настоящее время его разыскивает.

Читайте также: Состояние двух пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом стабилизировано

стрельбаНижегородская область
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