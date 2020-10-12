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Полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу под Нижним Новгородом
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу под Нижним Новгородом

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители разыскивают мужчину, который открыл стрельбу по остановке общественного транспорта и маршрутке под Нижним Новгородом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

— Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате инцидента три человека погибли, еще трое получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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