Полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу под Нижним Новгородом
Правоохранители разыскивают мужчину, который открыл стрельбу по остановке общественного транспорта и маршрутке под Нижним Новгородом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
— Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее стало известно, что в результате инцидента три человека погибли, еще трое получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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