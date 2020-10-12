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Четыре человека погибли после обстрела остановки в Нижегородской области
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Четыре человека погибли после обстрела остановки в Нижегородской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Четыре человека погибли после обстрела автобусной остановки в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в поселке Большеорловский. По данным дежурно-диспетчерской службы Нижегородской области, четыре человека погибли, трое получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу.

Полиция разыскивает подозреваемого. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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