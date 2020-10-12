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Проверку организовали по факту гибели мужчины в подмосковном спортклубе
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Проверку организовали по факту гибели мужчины в подмосковном спортклубе

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители организовали проверку по факту гибели мужчины в бассейне спортивного клуба в Московской области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел 10 октября в городе Чехове. На место отправились следователи.

По предварительной информации, пострадавшему стало плохо в бассейне. Сотрудники спорткомплекса достали его из воды и вызвали медиков. По приезде они констатировали смерть мужчины.

В ходе проверки место происшествия осмотрели, также были опрошены сотрудники центра, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

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