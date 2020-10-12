Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве знакомого на востоке Москвы

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Россия, Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве на востоке столицы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 11 октября возле дома на 2-й Владимирской улице. Там обнаружили тело мужчины с колото-резаным ранением в области груди.

По версии следствия, между несколькими мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в результате один из них ударил знакомого ножом. По данному факту задержали двоих подозреваемых.

В настоящее время СК устанавливает причастность фигурантов к преступлению, планирует предъявить им обвинение и требовать их ареста. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте ведомства.

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