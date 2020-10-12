Жительнице Подмосковья предъявили обвинение в убийстве сына

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Жительнице подмосковного города Пушкино предъявили обвинение в убийстве ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 12 октября.

По версии следствия, 43-летняя женщина совершила убийство сына в своей квартире путем повешения. Труп обнаружил отец мальчика.

— Следователями и криминалистами завершен осмотр места преступления, женщина допрошена в качестве обвиняемой, запрошен весь характеризующий материал. В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины, — сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие подаст в суд ходатайство о заключении женщины под стражу.

Ранее СМИ сообщали, что четырехлетний сын обвиняемой должен был выполнить задание для детского сада и выучить стихотворение, а мать пыталась ему помочь. Но в какой-то момент выполнение задания привело к трагедии. По предварительным данным, женщина убила сына с помощью детских колготок.

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