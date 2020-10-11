СК задержал жительницу Московской области по подозрению в убийстве сына

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правоохранители задержали жительницу Московской области по подозрению в убийстве сына. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в городском округе Пушкино.

По данным следователей, женщина убила четырехлетнего сына, тело ребенка обнаружил отец. Причины случившегося подозреваемая назвать не смогла.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они осматривают квартиру и допрашивают родственников.

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