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Историк Соколов заявил, что случайно выстрелил в голову убитой аспирантки
Фото: youtube.com / Олег Соколов

Историк Соколов заявил, что случайно выстрелил в голову убитой аспирантки

Кирилл Николаев

Происшествия

Историк Олег Соколов заявил, что случайно выстрелил в голову убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом говорится в озвученных в суде выдержках из психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.

Отмечается, что в день убийства между Соколовым и Ещенко произошла ссора. Девушка ушла из квартиры. Примерно через 40 минут Ещенко вернулась с шарфом и ножом в руках. У нее была истерика. Соколов выстрелил в сторону, чтобы успокоить Ещенко, а в итоге попал ей в голову, сообщает РИА Новости.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

Читайте также: Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей студентке

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