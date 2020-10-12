Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны подробности убийства малыша матерью в Подмосковье
Фото: depositphotos.com

Стали известны подробности убийства малыша матерью в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

В подмосковном городе Пушкино 42-летняя многодетная мать подозревается в убийстве малолетнего сына. Четырехлетнего мальчика обнаружили в квартире повешенным в воскресенье, 11 октября.

Стало известно, что женщина оставалась с самым младшим ребенком одна в квартире, в это время ее муж ушел на прогулку с другими детьми. Четырехлетний малыш должен был выполнить задание для детского сада и выучить стихотворение, а мать пыталась ему помочь.

Однако в какой-то момент выполнение задания привело к трагедии. По предварительным данным, Любовь М. завязала на шее сына детские колготки, после чего подвесила его на лестнице. В скором времени ребенок умер, его тело нашел отец, вернувшийся с прогулки, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что жительница Пушкина много лет работала учителем английского языка.

Специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой. По некоторой информации, женщина наблюдалась у психиатра.

Отмечается, что подозреваемая не смогла пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Тело мужчины нашли на территории столичного приюта для животных

убийстворебенокПушкин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте