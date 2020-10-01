Тело мужчины нашли на территории столичного приюта для животных

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Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-востоке столицы. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, тело мужчины обнаружили 1 октября на территории приюта для животных, расположенного на 2-й Вольской улице. По предварительным данным, смерть наступила в результате колото-резаного ранения.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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