Двое мужчин обстреляли полицейских в Дагестане
В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД в понедельник, 12 октября.
Инцидент произошел 12 октября в 01:15 по местному времени на 774-м километре федеральной автодороги «Кавказ».
— Неизвестные лица из иномарки произвели выстрелы в сторону сотрудников полиции при попытке проверить документы. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы, — уточнили в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции не пострадали в результате случившегося. Повреждения получил автомобиль правоохранителей. С места происшествия изъяли автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.
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