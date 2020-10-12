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Двое мужчин обстреляли полицейских в Дагестане
Фото: depositphotos.com

Двое мужчин обстреляли полицейских в Дагестане

Виктория Родимкина

Происшествия

В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД в понедельник, 12 октября.

Инцидент произошел 12 октября в 01:15 по местному времени на 774-м километре федеральной автодороги «Кавказ».

— Неизвестные лица из иномарки произвели выстрелы в сторону сотрудников полиции при попытке проверить документы. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции не пострадали в результате случившегося. Повреждения получил автомобиль правоохранителей. С места происшествия изъяли автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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