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Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы

Рафаэль Залян

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Водитель Toyota устроил стрельбу в центре столицы. Об этом в субботу, 10 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на Цветном бульваре.

— Согласно информации очевидцев, водитель иномарки совершил несколько выстрелов. Чуть позже полицейские остановили на Ленинградском шоссе Toyota Land Cruiser, в которой находились несколько граждан, — рассказали в пресс-службе.

При осмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож, а также два пистолета с патронами. На данный момент правоохранители проводят проверку по данному факту.

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