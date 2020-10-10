Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы
Водитель Toyota устроил стрельбу в центре столицы. Об этом в субботу, 10 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел на Цветном бульваре.
— Согласно информации очевидцев, водитель иномарки совершил несколько выстрелов. Чуть позже полицейские остановили на Ленинградском шоссе Toyota Land Cruiser, в которой находились несколько граждан, — рассказали в пресс-службе.
При осмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож, а также два пистолета с патронами. На данный момент правоохранители проводят проверку по данному факту.
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