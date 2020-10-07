Конфликт со стрельбой произошел на северо-востоке столицы
Конфликт со стрельбой произошел на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу.
Инцидент произошел на Холмогорской улице.
— По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в другого участника конфликта, — отметили правоохранители.
Полицейские задержали стрелка и доставили в отделение. Пострадавшего госпитализировали, медики окажут ему необходимую помощь.
Как добавили в МВД, по данному факту организована проверка.
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