Мужчина отогнал грабителей стрельбой у ресторана в центре Москвы
В центре Москвы вечером во вторник, 6 октября, злоумышленники набросились на мужчину, который выходил из ресторана на Пушкинской площади.
Уточняется, что 37-летний бизнесмен около выхода из заведения встретил грабителей, которые тут же распылили перцовый баллончик и пытались отнять у него рюкзак с деньгами и документами.
По предварительной информации, мужчина вытащил травматическое оружие и дважды выстрелил в нападавших. Один из двух преступников получил ранение.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых, сообщает РЕН ТВ.
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