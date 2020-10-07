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Мужчина отогнал грабителей стрельбой у ресторана в центре Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Мужчина отогнал грабителей стрельбой у ресторана в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

В центре Москвы вечером во вторник, 6 октября, злоумышленники набросились на мужчину, который выходил из ресторана на Пушкинской площади.

Уточняется, что 37-летний бизнесмен около выхода из заведения встретил грабителей, которые тут же распылили перцовый баллончик и пытались отнять у него рюкзак с деньгами и документами.

По предварительной информации, мужчина вытащил травматическое оружие и дважды выстрелил в нападавших. Один из двух преступников получил ранение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых, сообщает РЕН ТВ.

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