Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек под Нижним Новгородом

Фото: nnovgorod.sledcom.ru / СК РФ

Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек при обстреле остановки общественного транспорта под Нижним Новгородом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве подтвердили наличие трех пострадавших.

— Они госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, — отметили в СК.

В настоящее время на месте происшествия находится следственная группа, к осмотру подключились сотрудники отдела криминалистического сопровождения и главного управления криминалистики СК.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, правоохранители допрашивают свидетелей, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее стала известна личность стрелявшего. Злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его.

Читайте также: Двое мужчин обстреляли полицейских в Дагестане