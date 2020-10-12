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Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек под Нижним Новгородом
Фото: nnovgorod.sledcom.ru / СК РФ

Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек под Нижним Новгородом

Юлия Захарова

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек при обстреле остановки общественного транспорта под Нижним Новгородом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве подтвердили наличие трех пострадавших.

— Они госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, — отметили в СК.

В настоящее время на месте происшествия находится следственная группа, к осмотру подключились сотрудники отдела криминалистического сопровождения и главного управления криминалистики СК.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, правоохранители допрашивают свидетелей, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее стала известна личность стрелявшего. Злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его.

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