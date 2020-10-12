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СМИ: Стала известна личность обстрелявшего остановку в Нижегородской области
Фото: depositphotos.com

СМИ: Стала известна личность обстрелявшего остановку в Нижегородской области

Юлия Захарова

Происшествия

Злоумышленником, который начал стрельбу на остановке в Нижегородской области, оказался 18-летний местный житель. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает источник ТАСС.

— По предварительной информации, обстрелявшим остановку в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Перед совершением преступления он убил свою бабушку, — отметил собеседник агентства.

СМИ: Стала известна личность обстрелявшего остановку в Нижегородской областиФото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным Telegram-канала Mash, молодой человек объявлен в розыск, были распространены ориентировки на него. Как уточняется, при себе у парня два ружья.

Ранее стало известно, что в результате инцидента три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.

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