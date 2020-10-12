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Состояние двух пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом стабилизировано
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Состояние двух пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом стабилизировано

Юлия Захарова

Происшествия

Состояние двух пострадавших в результате стрельбы под Нижним Новгородом стабилизировано. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов на личной странице в Instagram.

— Женщина — тяжелое (состояние — прим. «ВМ»), огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована. Мужчина — средней тяжести, огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован, — отметил он.

Как уточняется, обоих пациентов переведут в областную больницу имени Семашко.

Мелик-Гусейнов добавил, что состояние еще одной пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, в настоящее время врачи из нескольких медучреждений проводят операцию. У женщины зафиксировали множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости.

Кроме того, родным погибших и пострадавшим оказывают психологическую помощь.

Напомним, в понедельник, 12 октября, в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу по людям. В результате трагедии три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Позднее в Сети появилась информация, что погиб еще один человек: медики не смогли спасти раненую бабушку стрелка. Однако эти данные опровергли в региональном минздраве.

Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. Открывший стрельбу по людям 18-летний парень скрылся в лесу, полиция в настоящее время его разыскивает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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