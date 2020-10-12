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СМИ: Число жертв стрельбы в Нижегородской области увеличилось до четырех
Фото: mos.ru / Максим Денисов

СМИ: Число жертв стрельбы в Нижегородской области увеличилось до четырех

Юлия Захарова

Происшествия

Число жертв стрельбы в Нижегородской области увеличилось до четырех. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает портал NN.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, медикам не удалось спасти раненую бабушку подозреваемого Данила Монахова.

Ранее сообщалось о трех погибших и троих пострадавших в результате инцидента. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его. Позднее личность подозреваемого установили. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

СМИ: Число жертв стрельбы в Нижегородской области увеличилось до четырехФото: ГУ МВД по Нижегородской области

Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. По их данным, между 18-летним стрелком и его бабушкой произошел конфликт.

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стрельбаНижегородская областьчисло погибших
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