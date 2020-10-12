СМИ: Число жертв стрельбы в Нижегородской области увеличилось до четырех
Число жертв стрельбы в Нижегородской области увеличилось до четырех. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает портал NN.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, медикам не удалось спасти раненую бабушку подозреваемого Данила Монахова.
Ранее сообщалось о трех погибших и троих пострадавших в результате инцидента. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его. Позднее личность подозреваемого установили. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. По их данным, между 18-летним стрелком и его бабушкой произошел конфликт.
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