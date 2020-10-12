«Порок сердца»: очевидец рассказал о парне, открывшем стрельбу под Нижним Новгородом

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Один из соседей убитой во время стрельбы в Нижегородской области рассказал ряд деталей о подозреваемом Даниле Монахове и об обстреле остановки. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает портал NN.RU.

По словам очевидца, молодой человек был тихим и спокойным, в детстве он нередко приезжал в регион вместе с отцом.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

— В армии не служил — порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза. Стрельбу начал с бабушки, у нее пулевое ранение в живот и руку, — поделился очевидец.

Он добавил, что после этого жертвой Монахова стал мужчина, который проходил мимо подъезда. Затем подозреваемый начал «палить по случайным людям».

Как утверждают местные жители, у парня не было друзей в селе Большеорловском.

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Ранее стало известно, что в результате инцидента три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его. Позднее личность подозреваемого установили. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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