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Названа возможная причина стрельбы в Нижегородской области
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Названа возможная причина стрельбы в Нижегородской области

Юлия Захарова

Происшествия

Конфликт 18-летнего Данила Монахова со своей бабушкой стал причиной, по которой он открыл стрельбу по людям в Нижегородской области, об этом в понедельник, 12 октября, сообщает ТАСС.

Отмечается также, что парень ранил родственницу из ружья, однако позднее ее удалось реанимировать. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии.

— Далее он убил соседа, а после застрелил двоих человек на остановке, поскольку был в невменяемом состоянии, — сообщает источник.

Названа возможная причина стрельбы в Нижегородской областиФото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным очевидцев, парень не собирался стрелять непосредственно в маршрутный автобус — его целью были прохожие, передает портал NN.RU.

— Парень приехал к бабушке и начал стрелять. Выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину. В бегах сейчас, — отметил источник.

В настоящее время движение по всем дорогам перекрыто. Жителей региона призвали оставаться дома.

Ранее стало известно, что в результате инцидента три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его. Позднее личность подозреваемого установили. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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стрельбаполицияНижегородская область
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