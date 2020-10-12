Минздрав озвучил точное число погибших при стрельбе под Нижним Новгородом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минздрав Нижегородской области опроверг сведения об увеличении числа жертв обстрела остановки в регионе до четырех человек. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в министерства не подтвердили, что количество пострадавших выросло до пяти.

— Врачи продолжают бороться за жизнь трех человек, пострадавших в ЧП в деревне Большеорловское, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы под Нижним Новгородом погибли три человека. Позднее в Сети появилась информация, что жертвой стал еще один человек: медики якобы не смогли спасти раненую бабушку стрелка.

В настоящее время полиция разыскивает открывшего огонь по людям 18-летнего парня, который скрылся в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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