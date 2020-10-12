Появились кадры обысков СК в квартире стрелка под Нижним Новгородом

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Правоохранители проводят обыск в доме подозреваемого в убийстве нескольких человек в Нижегородской области. Видео опубликовано на официальном канале главного управления Следственного комитета (СК) России на YouTube.

На кадрах видно, что на полу в квартире имеются следы крови.

Также следователи показали несколько документов, принадлежавших подозреваемому, включая охотничий билет.

Как добавили в Росгвардии, для поиска стрелка задействуют беспилотники с тепловизорами. В мероприятии участвуют также бойцы СОБР и ОМОН, росгвардейцы и сотрудники специальных подразделений, передает РИА Новости.

Ранее в Сети также появилось видео с места стрельбы. Правоохранители осматривали место происшествия с фонарем, пытаясь найти в траве гильзы.

Напомним, в результате инцидента три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Позднее в Сети сообщалось, что погиб еще один человек — медики не смогли спасти раненую бабушку стрелка.

Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его. Позднее личность подозреваемого установили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. По их данным, между 18-летним стрелком и его бабушкой произошел конфликт.

Читайте также: «Палил по случайным людям»: очевидцы рассказали о трагедии под Нижним Новгородом