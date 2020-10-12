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Появилось видео с места стрельбы в Нижегородской области
Фото: СУ СК по Нижегородской области

Появилось видео с места стрельбы в Нижегородской области

Юлия Захарова

Происшествия

Появилось видео с места, где молодой человек открыл огонь по людям под Нижним Новгородом. Оно опубликовано на портале NN.RU в понедельник, 12 октября.

На кадрах видна работа сотрудников правоохранительных органов. Они осматривают место происшествия с фонарем, пытаясь найти в траве гильзы.

Как уточняется, к мероприятиям привлекли сотрудников Росгвардии и ОМОН.

Видео: NN.RU

Ранее стало известно, что в результате инцидента три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Позднее в Сети сообщалось, что погиб еще один человек — медики не смогли спасти раненую бабушку стрелка.

Начавший стрельбу злоумышленник скрылся в лесу, полиция разыскивает его. Позднее личность подозреваемого установили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. По их данным, между 18-летним стрелком и его бабушкой произошел конфликт.

Читайте также: «Палил по случайным людям»: очевидцы рассказали о трагедии под Нижним Новгородом

стрельбавидеоНижегородская область
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