Глава СК поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области

Фото: facebook.com/Следственный комитет Российской Федерации

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил изучить все версии убийства трех человек в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных первоначальных следственных действиях об убийстве троих человек в Борском районе Нижегородской области, — сообщается в публикации на официальном сайте СК.

В настоящее время на месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты. Бастрыкин заявил, что правоохранителям необходимо узнать обо всех версиях преступления и оперативно доложить о подробностях расследования.

Видео: NN.RU

Напомним, в понедельник, 12 октября, в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу по людям. В результате трагедии три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Позднее в Сети появилась информация, что погиб еще один человек: медики не смогли спасти раненую бабушку стрелка. Однако эти данные опровергли в региональном Минздраве.

Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. Открывший стрельбу по людям 18-летний парень скрылся в лесу, полиция в настоящее время его разыскивает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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