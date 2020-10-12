Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Нижегородской области
Стало известно о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как уточняется, бригады скорой помощи госпитализировали троих раненых.
— Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, при необходимости пострадавших доставят в областные медицинские центры. Также власти готовы задействовать санитарную авиацию.
Никитин добавил, что на месте происшествия находится его заместитель Дмитрий Краснов. Правительство готово оказать семьям погибших и пострадавших помощь, данный вопрос поручен заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову, говорится на официальном сайте ведомства.
Напомним, в результате стрельбы в Нижегородской области три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Позднее в Сети появилась информация, что погиб еще один человек: медики не смогли спасти раненую бабушку стрелка. Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. Открывший стрельбу по людям 18-летний парень скрылся в лесу, полиция в настоящее время его разыскивает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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