Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Нижегородской области

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Стало известно о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточняется, бригады скорой помощи госпитализировали троих раненых.

— Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, при необходимости пострадавших доставят в областные медицинские центры. Также власти готовы задействовать санитарную авиацию.

Никитин добавил, что на месте происшествия находится его заместитель Дмитрий Краснов. Правительство готово оказать семьям погибших и пострадавших помощь, данный вопрос поручен заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову, говорится на официальном сайте ведомства.

Напомним, в результате стрельбы в Нижегородской области три человека погибли, еще трое граждан получили ранения. Позднее в Сети появилась информация, что погиб еще один человек: медики не смогли спасти раненую бабушку стрелка. Также источники агентств озвучили возможную причину трагедии. Открывший стрельбу по людям 18-летний парень скрылся в лесу, полиция в настоящее время его разыскивает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте также: «Палил по случайным людям»: очевидцы рассказали о трагедии под Нижним Новгородом