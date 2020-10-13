Водителя и кондуктора обстрелянного в Нижегородской области автобуса поощрят

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Водителя и кондуктора, которые вывезли автобус в Борском районе Нижегородской области из-под обстрела, поощрят. Об этом заявил директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.

Он рассказал, что перед началом стрельбы автобус стоял на остановке. Молодого человека с оружием увидела кондуктор.

— Затем парень с ружьем наперевес развернулся в сторону автобуса и начал стрелять. Экипаж — молодцы, не растерялись в этой сложной обстановке. Кондуктор сказала пассажирам пригнуться или лечь на пол, а водитель оперативно покинул остановку, — цитирует директора предприятия РИА Новости.

Директор предприятия уверен, что водителю и кондуктору удалось спасти пассажиров своими действиями. Пострадал лишь кузов автобуса — видны следы выстрелов. Кондуктора и водителя рейса, по словам Суздальцева, поощрят премией и вручат грамоты.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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