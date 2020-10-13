Появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе под Нижним Новгородом

Фото:ГУ МВД по Нижегородской области

Юноша, которого разыскивают по подозрению в стрельбе в Нижегородской области, был студентом профессионального училища-интерната для инвалидов.

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу по людям. В результате трагедии три человека погибли, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в стрельбе скрылся в лесу, полиция в настоящее время его разыскивает.

Как рассказывают в поселке Большеорловский, где произошла трагедия, подозреваемый — 18-летний Даниил Монахов учился на мастера по обработке цифровой информации. При этом в заведения, подобные тому, где он проходил обучение, принимают не только инвалидов, но и лиц с ослабленным здоровьем.

Одна из свидетельниц стрельбы рассказала, что отец юноши неоднократно ходил на охоту с ее супругом, причем Даниил нередко сопровождал мужчин, поэтому хорошо знает местность, сообщает РЕН ТВ.

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