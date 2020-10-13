Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым

Фото:ГУ МВД по Нижегородской области

Даниил Монахов, устроивший стрельбу в Нижегородской области, найден мертвым. Об этом во вторник утром, 13 октября, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

— Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло, — заявили РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, молодой человек свел счеты с жизнью.

Согласно данным СМИ, тело юноши было обнаружено в лесополосе близ деревни Большеорловское под Нижним Новгородом.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Видео: NN.RU

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель по имени Даниил Монахов.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области

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