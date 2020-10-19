Подозреваемого в истязании приемной дочери москвича задержали

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Жителя столицы задержали по подозрению в истязании ребенка. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

По информации следователей, 16 октября сотрудники детского сада в районе Лианозово обнаружили на теле четырехлетней воспитанницы множество ссадин. Она рассказала, что повреждения ей нанес приемный родитель. Ребенка госпитализировали.

В ближайшее время действиям задержанного и остальных членов семьи дадут оценку, также будет проверена работа органов опеки. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

Ранее в Московской прокуратуре организовали проверку по данному факту, столичным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело. Ситуацию держит на контроле детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

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