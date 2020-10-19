Прокуратура начала проверку по факту нападения рыси на ребенка в Подмосковье

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Прокурорская проверка организована по факту нападения рыси на девочку в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья в понедельник, 19 октября.

Проверку поручено провести Истринской городской прокуратуре, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел в одном из коттеджных поселков города Истра. Девочка-подросток встретилась с агрессивным животным во время прогулки с собакой. Сначала дикая кошка напала на пса, а потом укусила девочку. Ребенка спас мужчина из соседнего дома. По некоторым данным, рысь принадлежала одному из жильцов поселка.

Ранее сообщалось, что полиция в подмосковном Домодедове задержала 64-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте оружия.

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