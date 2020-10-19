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Подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержали в Домодедове
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержали в Домодедове

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция в подмосковном Домодедове задержала 64-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте оружия. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 19 октября.

По ее словам, подозреваемого задержали на улице Школьной. При обыске у него дома нашли 378 предметов, похожих на патроны, два охолощенных оружия, два разобранных револьвера. Кроме того, изъято оборудование, с помощью которого задержанный переделывал огнестрельное оружие.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов».

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Домодедовозадержан подозреваемыйоружие и боеприпасы
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