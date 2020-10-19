Новое уголовное дело возбуждено после стрельбы в Нижегородской области

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Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после стрельбы в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил Следственный комитет России.

По его данным, инспектора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждает, что о подготовке убийств нижегородским стрелком стало известно еще в марте 2019 года, однако подозреваемая инспектор отказалась заводить дело, имея при этом достаточно доказательств на руках.

— (Инспектор, — прим. «ВМ») приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — указано в релизе на сайте СК.

Ранее суд арестовал врача, выдавшего нижегородскому стрелку справки, с помощью которых он получил оружие. Следователи выяснили, что в феврале 2019 года сотрудники школы, где учился подозреваемый в стрельбе, заметили в его соцсетях информацию, которая говорила о его приверженности к деструктивной деятельности. Эти данные были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону. Помимо этого, молодой человек посещал врача в связи с депрессией. Ничего из этого, однако, не помешало ему получить разрешение на ношение оружия.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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