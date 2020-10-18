Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с падением детей с эскалатора
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская намерена следить за ситуацией с падением детей с эскалатора в торговом центре. Она заявила, что младший ребенок получил травму челюсти и зубов.
— Следственный комитет продолжает проверку, младший ребенок остается в больнице, жизни и здоровью ничего не угрожает. Он сильно ударился подбородком, получил травму нижней челюсти, в результате чего пострадали еще зубы и язык, — отметила омбудсмен.
Она подчеркнула, что будет следить за развитием событий и держать связь со Следственным комитетом, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что один ребенок, пострадавший при падении с эскалатора в столичном торговом центре, все еще находится в больнице, второго — отправили домой.
Напомним, правоохранители организовали проверку в связи с падением детей с эскалатора в одном из торговых центров города.
Предварительно известно, что инцидент произошел в субботу, 17 октября. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.
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