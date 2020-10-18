Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с падением детей с эскалатора

Фото: facebook.com/OlgaYaroslavskayaDetskiyOmbudsmenMoskvi

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская намерена следить за ситуацией с падением детей с эскалатора в торговом центре. Она заявила, что младший ребенок получил травму челюсти и зубов.

— Следственный комитет продолжает проверку, младший ребенок остается в больнице, жизни и здоровью ничего не угрожает. Он сильно ударился подбородком, получил травму нижней челюсти, в результате чего пострадали еще зубы и язык, — отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что будет следить за развитием событий и держать связь со Следственным комитетом, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один ребенок, пострадавший при падении с эскалатора в столичном торговом центре, все еще находится в больнице, второго — отправили домой.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Напомним, правоохранители организовали проверку в связи с падением детей с эскалатора в одном из торговых центров города.

Предварительно известно, что инцидент произошел в субботу, 17 октября. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

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