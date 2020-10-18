Прокуратура Москвы проверит случай падения детей с эскалатора в торговом центре

Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Предварительно, инцидент произошел в субботу, 17 октября. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

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Ранее в Сети появилась запись, на которой маленькая девочка в торговом центре пытается спуститься на эскалаторе с детской коляской. Ребенок не справляется и падает вниз вместе с другим малышом, который находится в коляске. Полиция сообщила, что проверит эту информацию.

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