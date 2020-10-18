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Прокуратура Москвы проверит случай падения детей с эскалатора в торговом центре
Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Прокуратура Москвы проверит случай падения детей с эскалатора в торговом центре

Виктория Родимкина

Происшествия

Столичная прокуратура проведет проверку в связи с падением детей с эскалатора в торговом центре Москвы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова в воскресенье, 18 октября.

Предварительно, инцидент произошел в субботу, 17 октября. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Ранее в Сети появилась запись, на которой маленькая девочка в торговом центре пытается спуститься на эскалаторе с детской коляской. Ребенок не справляется и падает вниз вместе с другим малышом, который находится в коляске. Полиция сообщила, что проверит эту информацию.

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двое детей пострадалиторговые центры МосквыМосковская прокуратура
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