Полиция проверит информацию о падении детей с эскалатора в московском ТЦ

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Столичная полиция проведет проверку после появления видеозаписи, на которой двое детей падают с эскалатора в одном из торговых центров столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в воскресенье, 18 октября.

— Выясняются обстоятельства произошедшего, — уточнили в надзорном ведомстве.

В Сети появилась запись, на которой маленькая девочка в торговом центре пытается спуститься на эскалаторе с детской коляской. Ребенок не справляется и падает вниз вместе с другим малышом, который находится в коляске.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

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