Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 35-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Автобус и пять автомобилей столкнулись на МКАД в районе улицы Поляны. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что пострадал один человек. Авария произошла на 35 километре МКАД.

— Столкнулись междугородний автобус, в котором находились 17 человек, грузовая автомашина МАЗ и четыре легковых автомобиля: такси Kia Rio, Mazda, Daewoo, Volkswagen Polo, — говорится в сообщении.

В ДТП пострадал, водитель автомобиля Mazda, он госпитализирован. Из-за аварии три полосы движения перекрыты.

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