Ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Островитянова, 7 Карта всех событий

Ребенок пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля и маршрутки в Обручевском районе столицы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Островитянова, 7б. В результате ДТП трехлетний ребенок получил незначительные травмы.

Также стало известно, что у несовершеннолетнего гематомы и ссадина верхней губы. Он был госпитализирован в Морозовскую городскую клиническую больницу, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Инцидент произошел на 64-м километре Киевского шоссе.

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