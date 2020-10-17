Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Островитянова, 7 Карта всех событий

Ребенок пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля и маршрутки в Обручевском районе столицы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Островитянова, 7б. В результате ДТП трехлетний ребенок получил незначительные травмы.

Также стало известно, что у несовершеннолетнего гематомы и ссадина верхней губы. Он был госпитализирован в Морозовскую городскую клиническую больницу, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Инцидент произошел на 64-м километре Киевского шоссе.

Читайте также: Три человека пострадали в результате аварии на МКАД

пострадавший ребенокМоскваДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте